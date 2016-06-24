Otomobili durdurup, 1 milyon 900 bin lirayı gasp ettiler

İstanbul Yenibosna'da aracı silahlı kişilerce durdurulan Özbekistan uyruklu şahsın yanında bulunan 1 milyon 900 bin dolar gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, O.E, Özbekistan'dan transfer edilen 1 milyon 900 bin doları Atatürk Havalimanı'nda teslim aldı.

Daha sonra havalimanından ayrılan O.E'nin aracı Yenibosna'da silahlı 3 kişi tarafından durduruldu. Silahla O.E'yi tehdit eden şahıslar, parayı alıp kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın takip sonucu meydana geldiğini değerlendiriyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.