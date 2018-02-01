Otomobili çalarken sahibi polise yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, alışveriş yaptıktan sonra otomobiline dönen polis memuru V.B., düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırmaya çalışan F.T. ile göz göze geldi. Hamle yaparak, kaçmaya çalışan F.T.\'nin üzerine atlayan V.B., plastik kelepçe taktığı şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru V.B., görev istirahatinde alışveriş yapmak için AVM\'ye gitti. Bir süre alışveriş yapan V.B., otomobiline geldiği sırada, araçta bir kişinin düz kontak yapmaya çalıştığını fark etti. V.B., hamle yaparak, kaçmaya çalışan F.T.\'nin üzerine atladı. Plastik kelepçe takarak, şüpheliyi etkisiz hale getiren V.B., meslektaşlarını arayıp, yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi teslim aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen F.T\'.’nin düz kontak yaparak, otomobili çalmaya çalıştığı kaydedildi.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.T., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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