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Otomobileki uyuşturucuyu 'Dark' buldu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta narkotik köpeği 'Dark' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

15 Ocak 2019 15:35

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta narkotik köpeği \'Dark\' tarafından otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kent merkezi girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği \'Dark\' ile arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş 65 gram esrar, 75 gram skunk, 22 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K. ve Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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