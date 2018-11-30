Otomobile yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı. Açılan kapıdan yola fırlayan otomobilin sürücüsü Mehmet Öztürk (51), otobüsün altında sürüklenerek yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da yaralandı.

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Denizli\'den Antalya yönüne giden Yaşar Çakmak (57) yönetimindeki 09 D 4636 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktan kontrolsüz olarak anayola çıkış yapan Mehmet Öztürk\'ün kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Öztürk, otobüsün altında sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Otomobil sürücüsü Öztürk\'ün cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya\'ya gönderildi.



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