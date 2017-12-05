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Otomobile tekme atan motosikletli genç yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da Basın Ekspres Yolu'nda seyir halinde ilerlerken, kural hatası yaptığını iddia ettiği otomobil sürücüsüne hakaretler edip aracına tekme atan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

05 Aralık 2017 18:24

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da Basın Ekspres Yolu\'nda seyir halinde ilerlerken, kural hatası yaptığını iddia ettiği otomobil sürücüsüne hakaretler edip aracına tekme atan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.  Sosyal meydada yayılan görüntülerde motosiklet sürücüsü otomobile tekme attıktan sonra ön tekerliğini havaya kaldırarak kaçarken görülüyordu.3 ayrı suç işlediği gereçkesiyle toplam 618 lira para cezası kesilen, adli işlem yapılması için karakola teslim edilen şüpheli \"Pişmanım\" dedi.

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde Basın Ekspres yolunda araçların arasından hızla ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, bu sırada şerit değiştiren bir otomobil sürücüsüyle tartışmıştı. Otomobil sürücüsünün hatalı olduğunu iddia eden motosiklet sürücüsü, bir süre aracın yanına giderek hakaretler yağdırmış, onu kenara çekmesini istemişti. Kısa bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü, daha sonra aracın kapısına tekme atarak hızla olay yerinden kaçmıştı. Görüntülerde motosikletin arkasında bulunan bir kadının ise onu durdurmaya çalıştığı ve otomobil sürücüsüne \"Ne olur araçtan inmeyin beyfendi\" diye bağırdığı duyulmuştu.

SANAL TAKİP YAPILARAK KİMLİĞİ BELİRLENDİ 
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. İnternet üzerinden başlatılan sanal takiple paylaşılan videoların izi sürülerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla sürücü Batulan E., gözaltına alındı.

618 LİRA CEZA KESİLDİ
Gayrettepe\'de bulunan Trafik Denetleme şube müdürlüğüne getirilen şüpheliye ehliyetini yanında bulundurmamak, hatalı şerit değiştirmek ve Emniyet Şeridini gereksiz yere kullanmak suçlarından toplam 618 lira para cezası kesildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., daha sonra Bağcılar 75.Yıl polis merkezine teslim edildi. Karakola götürülen şüpheli \"Pişman\" olduğunu söyledi.  Batuhan E.\'nin burada ifadesinin alınacağı ve adli işlem yapılacağı öğrenildi. Savcılıkta hazırlancak evraka göre şüpheliyle ilgili 3 aydan 2 yılla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabileceği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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