Otomobile en fazla prim yaptıran plaka: 06 AKP 38

AKP plakası sahibini zengin ediyor. Piyasa değeri 45 bin TL olan 2002 model Mercedes marka aracın plakasının 06 AKP 38 olması nedeniyle 650 bin TL’ye satışa çıktı. Araç sahibi “Pazarlık için milletvekilleri arıyor” dedi.

İşadamı Ali Ağaoğlu’nun 34 AGA 61 plakalı bir araca bir daire teklif etmesinin ardından gündeme gelen özel plakalar, sahiplerini zengin ediyor.

Özellikle siyasi partilerin baş harflerini taşıyan plakalı araçlar değerinin çok üzerinde satılıyor.

Kaan Zenginli'nin Star'daki haberine göre, internette değerine göre en pahalı araç ise AKP’nin harflerini taşıyan 06 AKP 38. Piyasa değeri 45 bin TL olan 2002 model Mercedes E 270’in fiyatı, plakası nedeniyle 650 bin TL’ye çıktı. 34 AKP 34 plakalı araca ise 500 bin TL isteniyor. AKP plakaları aracın 15 kat üzerinde satılıyor.

CHP plakalı 1990 model doğan SLX için istenilen fiyat 15 bin TL iken, aracın piyasa değeri ise 7 bin TL civarında. MHP plakaları ise araç sahibine 2 kat kazandırıyor. 20 bin TL değerinde olan Volkswagen marka MHP plakalı bir araç için 35 bin TL isteniyor.

‘Her gün telefon alıyorum’

Aracın sahibi Mustafa Sargın, aracı oto pazarından 35 bin TL’ye tesadüfen aldığını ve satmaya karar verdiğinde AKP plakası olması nedeniyle çok ciddi talep aldığını belirtti.

Ardından piyasada AKP plakalı araçlara çok ciddi yüksek fiyatlar istendiğini görünce fiyatı 650 bin TL’ye çıkardığını belirten Sargın “Her gün telefon alıyoruz. Milletvekilleri arıyor, pazarlık yapıyorlar” diye konuştu.

650 bin TL’den aşağıya inmeyeceğini belirten Sargın “Bu aracın ikinci sahibiyim. Aracım plakası nedeniyle çok fazla dikkat çekiyor. Beni genelde bakan sanıp yolumu kesiyorlar. Geçenlerde ışıkta dururken yanıma yaşlı bir çift yanaştı. ‘Sen milletvekili misin, size çok dua ediyoruz. Eşimin ameliyat olması gerekiyordu. Hastanede ücretsiz yapıldı. Bizde plakayı görünce seni milletvekili sandık teşekkür etmek için geldik’ dedi. Bu tür olaylar yaşıyorum” dedi.