T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da otomobile çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı

19 Ekim 2017 20:42

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da otomobile çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru, Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Abidin E.\'nin kullandığı 01 SD 463 plakalı otomobile, Uğur Bereket\'in kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Bereket ile yanındaki arkadaşı Ahmet Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Şimşek ve Bereket, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANKazaYeşilyurt MahallesiSDUğur BereketBereketAhmetHayatiBereketambulanslarla AdıyamanEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24