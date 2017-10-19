Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da otomobile çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru, Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Abidin E.\'nin kullandığı 01 SD 463 plakalı otomobile, Uğur Bereket\'in kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Bereket ile yanındaki arkadaşı Ahmet Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Şimşek ve Bereket, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



FOTOĞRAFLI