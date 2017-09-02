Otomobile çarpan motosikletli 8 gün sonra öldü

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi\'nde, otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Abdulgani Bilik, hastanede 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Geçen, 25 Ağustos\'ta günü Akçakale\'nin Aslanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Abdulgani Bilik yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşı sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Bilik, ambulansla getirildiği Eyyübiye Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Genç sürücü, 8 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile ailesini yasa boğan Bilik\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



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