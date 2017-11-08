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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ali Şan yaralandı

08 Kasım 2017 23:19

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ali Şan yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Mevlana Caddesi İle Osman Gazi Caddesi\'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. İlçe Merkezi yönüne giden Ali Şan yönetimindeki 45 RA 1692 plakalı motosiklet, iki caddenin birleştiği kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Ümit Özmen yönetimindeki 45 K 0683 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Şan\'ı Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Şan\'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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