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Otomobile ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, ağabeyine çarpıp ölümüne yol açan ve cezaevinden izinli çıkan sürücü 38 yaşındaki U

11 Eylül 2017 17:31

Doğan ÇİZMECİ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde, ağabeyine çarpıp ölümüne yol açan ve cezaevinden izinli çıkan sürücü 38 yaşındaki U.O.\'nun otomobiline av tüfeğiyle ateş açan S.G., yanında bulunan 69 yaşındaki Mehmet Irmak\'ı öldürdü. U.O.\'yu da yaralayan S.G., kaçtı.
Olay, dün Sarılar Mahallesi\'nde meydana geldi. S.G., daha önce Kemalpaşa\'da, ağabeyi Ali İhsan G.\'ye otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan U.O.\'yu gördü. Cezaevinden izinli çıkan ve akrabasının düğününe gidip dönüşe geçen U.O.\'nun aracına, av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Sürücü Ozan\'ın kolunu sıyırarak yaralanmasına neden olan saçmalar, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Mehmet Irmak\'ı göğsünden yaraladı. Olayın ardından S.G. kaçarken, sürücü U.O. ve Irmak, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Irmak, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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