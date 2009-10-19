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Dünya

Otomobile 4.6 milyar yıllık meteor çarptı

19 Ekim 2009 12:46

Otomobile 4.6 milyar yıllık meteor çarptı



Kanada'da 25 Eylül'de meydana gelen küçük bir olayın aslında 4.6 milyar yıllık meteorun bir spor arabaya çarpması olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ontario eyaletine bağlı Grimsby kasabası sakinlerinden Yvonne Garchinski, 25 Eylül'de evinin önünde park ettiği aracından gelen gürültü üzerine oğlu Tony ile birlikte dışarıya çıktı. Çevresine bakan Garchinski, spor otomobilinin üzerinde golf topu büyüklüğünde ve alışılmadık görüntüye sahip bir taş buldu.

Önce serseriler tarafından taş atıldığını düşünen Garchinstki, aynı gün haberlerde bölgede meteor yağmuru olacağını öğrendiğinde polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Garchinski'nin verdiği taşı incelenmek üzere Western Ontario Üniversitesi'ne gönderdi.

Yaklaşık 1 ay önce kendilerine gönderilen taşın incelenmesini sonuçlandıran Western Ontario Üniversitesi Astronomi Bölümü profesörlerinden Peter Brown, meteorun 4.6 milyar yaşında olduğunu söyledi. Meteorun, sıradan bir krondit olduğunu belirten Brown, saatte 75 bin kilometre hızla atmosfere giren meteorun, sürtünmeyle top durumuna geldiğini bildirdi.
Meteor, Yvonne Garchinski'ye geri verildi.

 

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