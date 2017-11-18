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Otomobilden uyuşturucu çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir otomobilde yapılan aramada 9 bin 400 adet uyuşturucu hap ve bir tür esrar olan 185 gram skunk ele geçirildi

18 Kasım 2017 21:03

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir otomobilde yapılan aramada 9 bin 400 adet uyuşturucu hap ve bir tür esrar olan 185 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Samsun\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine Ankara-Samsun Karayolu üzerinde 34 plakalı bir otomobili takibe alarak, durdurdu. Narkotik köpeği \'Ece\'nin de kullanıldığı aramada, otomobilin bagaj döşemesinin içerisine ve torpidonun arkasına gizlenmiş 9 bin 400 adet uyuşturu hap ile bir tür esrar olan 185 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili, sürücü Gümüş E.U. ve Safet R. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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