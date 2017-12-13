Otomobilden tabanca, evden uyuşturucu çıktı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde, 7 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Gülyalı ilçesinde Giresun- Ordu karayolunda, bomba arama köpek timi ile birlikte araçlarda arama yaptı. H.E.\'nin kullandığı plakası açıklanmayan aracın ön çamurluk kısmına gizlenmiş halde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aynı olayla ilgili araç sürücüsü H.E. ile yanındaki A.C.\'nin Ünye ilçesinde evlerinde yapılan aramada ise A.C.\'ye ait 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 100 gram esrar maddesi, 2 sentetik uyuşturucu hap ile 3 gram kenevir tohumu daha ele geçirildi. Tabancalar ve uyuşturucu maddelere el konulurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.



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