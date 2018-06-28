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Otomobilden indiren akrabası için gasp ihbarında bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te S

28 Haziran 2018 18:07

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te S.M., yolda tartışıp otomobilden indirdiği akrabası Ayla M.\'nin \'otomobilimi gasp etti\' ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Zonguldak\'ta Ayla M., polisi arayıp, otomobilinin gasp edildiği ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, Zonguldak Caddesi\'nde şüpheli S.M.\'yi park halindeki otomobilin başında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.M., 3 Nisan Polis Merkezi\'ne götürüldü. İhbarı yapan Ayla M. de polis merkezine geldi. Akrabası olan S.M.\'den şikayetçi olmayan Ayla M., akrabalarını barıştırmak için çıktıkları yolda kavga ettiklerini, otomobilden 14 yaşındaki oğlu ve kendisini indirince de ihbarda bulunduğunu söyledi. S.M., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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