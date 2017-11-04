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Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da son 1 hafta içinde 1 otomobili çalıp, 6 otomobilden hırızlık yaptığı iddia edilen Ömür Ç

04 Kasım 2017 13:35

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM\'da son 1 hafta içinde 1 otomobili çalıp, 6 otomobilden hırızlık yaptığı iddia edilen Ömür Ç., polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyerek şüpheliyi kısa sürede hırsızı tespit ederek yakaladı. Sakarya Karasu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ömür Ç., Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesinin alınması ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ömür Ç.\'nin çaldığı otomobil ve araçlardan çıkardığı 6 teyp, 7 adet hoparlörler ve 2 güç kaynağı sahiplerine teslim edildi.

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