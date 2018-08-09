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Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü

09 Ağustos 2018 14:34

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi\'nde meydana geldi. Hanife Gelik yönetimindeki 67 LA 978 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobili kenara çeken Gelik, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, aracı durdurup, yangına müdahale etti. Yangın, mikserdeki suyla söndürüldü. Zarar gören otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı.

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