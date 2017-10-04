Otomobildeki uyuşturucuya gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, otomobilde metemfetamin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eğriçay Köprüsü altında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine park halinde bulunan otomobilin durumundan şüphelendi. Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 48 paket halinde 65 gram metemfetamin bulundu. Uyuşturucuya el konulurken otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y., hastanede sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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