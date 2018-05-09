Otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Arama yapılan aracın arka koltuğundaki çantada 12 vakumlanmış poşette 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 463 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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