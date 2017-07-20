T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobildeki hava yastığı iş adamının boğazını kesti!

iş adamının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

20 Temmuz 2017 12:54

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki lüks otomobilin karıştığı trafik kazasında, iş adamı Abdullah Tarakçı'nın kullandığı otomobilin açılan hava yastığı iş adamının boğazını kesti. Kaza anında hava yastığının içinden fırlayan 13 santimetrelik parçanın Tarakçı'nın boğazını kestiği belirtildi. Ağır yaralanan işadamı hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yeni Asır'ın haberine göre, olay geçtiğimiz hafta Gaziemir Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'daki Tarakçıoğlu İnşaat'ın sahibi iş adamı Abdullah Tarakçı, yönetimindeki lüks otomobiliyle seyir halindeyken öndeki bir başka lüks otomobilin ani durması sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından Tarakçı'nın otomobilindeki hava yastıkları açıldı. Devreye giren hava yastığının içinden çıkan 13 santimetrelik bir cisim talihsiz adamın çenesinin sol tarafından girerek dişlerini, dilini, nefes borusunu ve şah damarının yanındaki damarları parçaladı.

Hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü aracından indiğinde Tarakçı'nın kanlar içinde kaldığını görerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tarakçı'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Tarakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

hava yastığıotomobiliş adamıkazaboğazını kestiİzmirhastaneyoğun bakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24