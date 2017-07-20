Otomobildeki hava yastığı iş adamının boğazını kesti!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki lüks otomobilin karıştığı trafik kazasında, iş adamı Abdullah Tarakçı'nın kullandığı otomobilin açılan hava yastığı iş adamının boğazını kesti. Kaza anında hava yastığının içinden fırlayan 13 santimetrelik parçanın Tarakçı'nın boğazını kestiği belirtildi. Ağır yaralanan işadamı hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yeni Asır'ın haberine göre, olay geçtiğimiz hafta Gaziemir Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya'daki Tarakçıoğlu İnşaat'ın sahibi iş adamı Abdullah Tarakçı, yönetimindeki lüks otomobiliyle seyir halindeyken öndeki bir başka lüks otomobilin ani durması sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından Tarakçı'nın otomobilindeki hava yastıkları açıldı. Devreye giren hava yastığının içinden çıkan 13 santimetrelik bir cisim talihsiz adamın çenesinin sol tarafından girerek dişlerini, dilini, nefes borusunu ve şah damarının yanındaki damarları parçaladı.

Hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü aracından indiğinde Tarakçı'nın kanlar içinde kaldığını görerek durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Tarakçı'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan Tarakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.