T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobildeki 8 tabancaya 2 tutuklama

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 8 tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

20 Ekim 2017 02:58

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 8 tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi\'nde şüphelendikleri 35 AZ 7546 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 9x19 mm çapında 8 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 27 yaşındaki F.S.E. ile 29 yaşındaki Ş.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından \'Silah ve mühimmat ticareti\' suçu iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANDHAKarabağlarEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüYeşillik CaddesiAZOtomobildeOtomobildekiEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24