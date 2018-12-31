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Otomobildeki 1570 uyuşturucu hapa 3 gözaltı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

31 Aralık 2018 14:37

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon\'a giden otomobili Merzifon ilçesi Meray kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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