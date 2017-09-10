Otomobildeki 12 kilo esrara 1 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 12 kilo 320 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, sabah saatlerinde kent girişinde durumundan şüphelendiği İhsan S. yönetimindeki 34 HG 7679 plaka otomobili durdurdu. Sürücünün tedirginliğinden şüphelenerek arama yapılan otomobilde 12 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, sürücü İhsan S.\'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.



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