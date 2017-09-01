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Otomobildeke keçi sürücüye boynuz attı, araç okul bahçesine uçtu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'nın Ermenek İlçesi'nde otomobilde taşınan kurbanlık keçinin, araç içerisinde boynuz attığı sürücü Mesut Göğercin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, okulun bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçta

01 Eylül 2017 00:52

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'nın Ermenek İlçesi\'nde otomobilde taşınan kurbanlık keçinin, araç içerisinde boynuz attığı sürücü Mesut Göğercin\'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, okulun bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçta. Yaralanan sürücü Göğercin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi\'nde Ermenek Lisesi\'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mesut Göğercin, kurbanlık olarak aldığı keçiyi 70 E 2292 plakalı otomobilin içine koyarak yola çıktı. Otomobil trafikte seyrederken keçinin boynuz atmasıyla sürücü Göğercin, aldığı darbe sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, lisenin bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçtu. Kazada hafif yaralanan Göğercin, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Keçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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