Otomobilde yüzyılın indirimi

İngiltere'de otomobilde yüzyılın indiriminin yaşandığı, bazı aile otomobili modellerinin fiyatlarının yüzde 50'ye varan oranda ucuzladığı bildirildi.



Fiyatların bu kadar düşmesine talebin azalmasının yol açtığını belirten uzmanlar, ülkede otomobil almak için bundan daha ideal bir dönemin, "Great Depression" adıyla anılan 1930'larda bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden bu yana, yakın tarihte hiç yaşanmadığını hatırlattı.



Otomobil satıcılarının stok fazlalarını eritmek için büyük indirimler önerdiklerini, bazı popüler modellerde bu indirimin liste fiyatının yüzde 50'sine varan oranlarda olabildiğine işaret eden uzmanlar, bunun da binlerce sterlinle ifade edilen indirimler anlamına geldiğini kaydetti.



Otomobil üreticilerinin işçi çıkartmaya ve üretimi sınırlandırmaya başladıklarına da dikkati çeken uzmanlar, "bu nedenle otomobil almayı düşünenler için bu balayı dönemi çabuk sona erebilir. Bu yönde bir düşüncesi olanların hızlı davranması gerek" dedi.



Ancak bir başka kesim ise otomotiv sektörünün onlarca yıldır ilk kez bu kadar kötü duruma düştüğünü, bu nedenle de indirimli satışların 18 aya kadar uzayabileceğini savunuyor.

