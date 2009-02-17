T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otomobilde yüzyılın indirimi

İngiltere'de otomobilde yüzyılın indiriminin yaşanıyor. Bazı aile otomobili modellerinde yüzde 50'ye varan indirimler yapılıyor

17 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de otomobilde yüzyılın indiriminin yaşandığı, bazı aile otomobili modellerinin fiyatlarının yüzde 50'ye varan oranda ucuzladığı bildirildi.

Fiyatların bu kadar düşmesine talebin azalmasının yol açtığını belirten uzmanlar, ülkede otomobil almak için bundan daha ideal bir dönemin, "Great Depression" adıyla anılan 1930'larda bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden bu yana, yakın tarihte hiç yaşanmadığını hatırlattı.

Otomobil satıcılarının stok fazlalarını eritmek için büyük indirimler önerdiklerini, bazı popüler modellerde bu indirimin liste fiyatının yüzde 50'sine varan oranlarda olabildiğine işaret eden uzmanlar, bunun da binlerce sterlinle ifade edilen indirimler anlamına geldiğini kaydetti.

Otomobil üreticilerinin işçi çıkartmaya ve üretimi sınırlandırmaya başladıklarına da dikkati çeken uzmanlar, "bu nedenle otomobil almayı düşünenler için bu balayı dönemi çabuk sona erebilir. Bu yönde bir düşüncesi olanların hızlı davranması gerek" dedi.

Ancak bir başka kesim ise otomotiv sektörünün onlarca yıldır ilk kez bu kadar kötü duruma düştüğünü, bu nedenle de indirimli satışların 18 aya kadar uzayabileceğini savunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24