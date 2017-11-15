Otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman) (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 1680 uyuşturucu hap, 1 kilo 300 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirilirken, sürücü Kazım Ç. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri Kazım Ç. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada bin 680 uyuşturucu hap, 1 kilo 300 gram esrar ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el konulurken sürücü Kazım Ç. gözaltına alındı.



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