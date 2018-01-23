Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de polisin durdurduğu otomobilde 120 ecstasy uyuşturucu hap ve 3 gram esrarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün Antalya-Fethiye Karayolu Çırpı Mevkii\'ndeki yol kontrolünde bir otomobil durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği \'Hera\' ile yapılan aramada, yakıt deposunun kapağı altına gizlenen 120 ecstasy uyuşturucu hap ile 3 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki C.A. (34) ve B.K. (31) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



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