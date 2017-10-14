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Otomobilde toz esrar ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları bir otomobilin motor bölümünde 1 kilo 413 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, araç sürücüsü 29 yaşındaki E

14 Ekim 2017 15:42

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları bir otomobilin motor bölümünde 1 kilo 413 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, araç sürücüsü 29 yaşındaki E.U. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki polis denetim noktasında Ankara yönünden kent merkezine ggelen bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.  Otomobilde arama yapan polis ekipleri, aracın motor bölümüne gizlenen 2 paket içerisinde 1 kilo 413 gram toz esrar  buldu. Otomobil sürücüsü E.U. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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