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Otomobilde tabancayla intihar etti

KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam İlçesi'ndeki Mahkemeağcin Mezarlığı yakınlarında 48 yaşındaki Selami Özalp otomobilde başına tabancayla ateş ederek intihar etti

12 Eylül 2017 12:53

KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi\'ndeki Mahkemeağcin Mezarlığı yakınlarında 48 yaşındaki Selami Özalp otomobilde başına tabancayla ateş ederek intihar etti.
Dün gece Mahkemeağcin Mezarlığı Mevkiin\'e gelen Selami Özalp, otomobilini yol kenarında park ettikten sonra araç içinde tabanca ile başına ateş etti. Özalp, olay yerinde öldü. 
Şırnak\'ın Cizre nüfusuna kayıtlı olduğu ve Ankara\'da oturduğu belirtilen Selami Özalp\'in cesedi,  Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı\'nın yaptığı inceleme ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

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