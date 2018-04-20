Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan İsmail Dağlı\'ya ait 45 N 5961 plakalı otomobilin motor kısmına bir kedinin sıkıştığını öğrenen itfaiye ekipleri, harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. Yavru kedi, yolun karşında ağaçların yanındaki ot yığına sığındı.

Otomobil sahibi İsmail Dağlı, \"Aracıma binmek istedim. Vatandaşların uyarısı üzerine itfaiyeye haber verdik\" diye konuştu.



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