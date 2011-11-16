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Dünya

Otomobilde sigaraya yasak

İngiltere’de sağlık uzmanları, seyir halindeki otomobil ve diğer araçlarda sigara içilmesine yasak getirilmesini talep etti.

16 Kasım 2011 02:00

T24 - İngiltere’de sağlık uzmanları, seyir halindeki otomobil ve diğer araçlarda sigara içilmesine yasak getirilmesini talep etti.


Seyir halindeki bir araçta, yolcu olup olmamasına bakılmaksızın sigaraya yasak getirilmesini isteyen İngiliz Tıp Derneği uzmanları, yol güvenliğinin yanı sıra sağlığı ön planda tutan bu yasal düzenlemenin hemen gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.



Otomobilde 23 kat daha zararlı


Araçta içilen sigaranın, kapalı bir mekanda içilenden 23 kat daha zararlı olduğunu belirten uzmanlar, özellikle çocukların yetişkinlere oranla bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu belirterek, araçlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının önemini vurguladı.


İngiltere’de her yıl 80 binden fazla ölüme sigara kullanımının neden olduğunu belirten İngiliz doktorlar, Birleşik Krallık’ın tüm kamuya açık alanlarda sigara yasağı uygulamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, söz konusu uygulamanın araçlar için de geçerli olmasını istediler.

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