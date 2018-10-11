Otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Suluova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramalarda, 100 TL\'lik 45 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıkdıkları mahkemece tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü ve denetimleri sırasında İstanbul’dan Suluova ilçesine giden otomobili Ladik karayolunda durdurdu. Uygulama noktasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri şüphelendiği otomobilde arama da yaptı. Aramada, 100 TL\'lik 45 sahte banknot ele geçirildi. Polis ekipleri, sahte paralara el koyarken, araçta bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.D., (19) ve T.C.A., (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S., (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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