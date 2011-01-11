-OTOMOBİLDE REKOR SATIŞ İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Türkiye Otomotiv pazarında 2010'un son ayında otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,95 oranında artarak 99 bin 461 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 760 bin 913 adet olarak gerçekleşti. 557 bin 126 adet olan 2009 yılı 12 aylık otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 36,58 oranında arttı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam pazar 760 bin 913 adet ile en yüksek 2005 yılı Ocak-Aralık (723 bin 854 adet) dönemi pazarını geçti. 2010 yılında otomotiv sektörü beklentilerin üzerinde bir talep ile karşılaşırken yılın son ayında, önceki yılın aralık ayına göre otomobil satışları yüzde 73,95 oranında artarak 99 bin 461 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,85 artarak 509 bin 784 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil pazarı bu sayı ile en yüksek 2000 yılı Ocak-Aralık (466 bin 748 adet) dönemi pazarını geçti. 2010 yılı Aralık ayında, hafif ticari araç pazarı önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,07 oranında artarak 48 bin 908 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam hafif ticari araç satışları da aynı dönem için önceki yıla oranla yüzde yüzde 34,07 artarak 251 bin 129 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi hafif ticari araç pazarı 251 bin 129 adet ile 2005 yılından sonraki en yüksek 2. pazar büyüklüğü oldu. -1600CC ALTINDAKİ OTOMOBİLLER EN YÜKSEK PAYA SAHİP- Otomobil pazarı motor hacmi bazında incelendiğinde, 2010 yılı 12 aylık dönemde önceki yıla oranla yüzde 38 oranında artış görüldü. 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en yüksek paya yine 1600cc altındaki otomobiller sahip oldu (yüzde 81 pay, 412 bin 162 adet). Önceki sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 35, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 54 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 25 artış görüldü. 2010 yılı 12 aylık dönemde dizel otomobil satışları önceki yıla oranla yüzde 69 oranında artış gösterdi. 2010 yılı 509 bin 784 adet olan 12 aylık toplam otomobil satışının 272 bin 755 (yüzde 54) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri 2009 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 44'den yüzde 54'e yükseldi. Toplam otomobil pazarında 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı satış adetleri 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 48 arttı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı 2009'a göre yüzde 29'dan yüzde 31'e yükseldi. -AVRUPA OTOMOTİV PAZARI- ACEA tarafından açıklanan veriler doğrultusunda; Avrupa Otomotiv pazarında 2010 yılı Kasım ayında toplam pazar 1 milyon 273 bin adet civarında gerçekleşti. 1 milyon 326 bin adet olan 2009 yılı Kasım ayına göre satışlar yüzde 4 oranında azaldı. Avrupa Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam pazarı ise 14 milyon 407 bin adet olarak gerçekleşti. 14 milyon 974 bin adet olan 2009 yılı 11 aylık pazar toplamına göre satışlar yüzde 3,8 oranında düştü.