Otomobilde ÖTV zammı talebi etkiledi, bir haftada kredi aramaları yüzde 30 azaldı

Sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi taşıt kredisinde talep azalmasına yol açtı. İnternette taşıt kredisi aramaları geçen haftaya göre yüzde 30 azaldı.

Sıfır araçlarda ÖTV ve matrahlarındaki yeni düzenleme kredi talebinde gerileme oluşturdu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisi aramalarının azaldığını kaydetti.

Durmazoğlu, bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğini ancak yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının oluşmasıyla fiyatların dengeye oturacağını tahmin ettiğini belirtti.

Durmazoğlu, "Geçtiğimiz hafta ÖTV’ye zam geldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma var. Bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğini söyleyebilirim. Son çeyrekte sıfır araç stoklarının yeniden gelmesiyle fiyatların dengeye oturarak tekrar talebin rayına girmesini bekleyebiliriz. Ancak bugün baktığımız zaman gerek kredi faizlerin gerekse ÖTV’nin etkisiyle talepte gerileme olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Kredi kullanacaklara da maliyet hatırlatması yapan Durmazoğlu, şunları söyledi: "Konutla ilgili alınan kredinin gelecekte alınan konutun ne kadar artış olacağını hesaplamaları gerekiyor. Çünkü ne alırsa alsın ana parasının üstüne bir faiz yükü binecek. Bununla birlikte bir maliyet oluşuyor. Bu maliyeti getiriyle karşılaştırmalarını tavsiye ediyorum. Özel istekleri için ya da hobileri için kredi kullanmak yerine, daha çok yatırım odaklı kredi kullanmalarını tavsiye ediyorum."