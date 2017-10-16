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Otomobilde ölü bulundu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da park halindeki otomobilde 59 yaşındaki Mustafa Dündar, ölü bulundu

16 Ekim 2017 13:20

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da park halindeki otomobilde 59 yaşındaki Mustafa Dündar, ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Dündar\'ın cesedi otopsiye gönderildi.
Cevat Şakir Mahallesi 3144 Sokak\'ta park halinde bulunan 39 LP 094 plakalı otomobilde dün akşam bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dündar olduğu belirlenen kişinin, öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme ardından Dündar\'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Dündar\'ın kalp krizinden öldüğünün sanıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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