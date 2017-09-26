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Otomobilde mahsur kalan bebek, cam kırılarak kurtarıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobil içerisinde mahsur kalan bebeği, itfaiye otomobilin camını kırarak kurtardı

26 Eylül 2017 20:18

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobil içerisinde mahsur kalan bebeği, itfaiye otomobilin camını kırarak kurtardı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, İzmit Körfez Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Eşiyle beraber otoparkın yanında bulunan özel bir hastaneye gelen İlyas Boyuneğmez, otomobilini park ettikten sonra kontak anahtarını içeride bırakıp araçtan indi.
Otomatik kilitleme sisteminin devreye girmesiyle arka koltukta oturan 1.5 yaşındaki bebek, araç içerisinde mahsur kaldı. İlyas Boyuneğmez itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın sürücü camını kırarak bebeği araçtan çıkararak ailesine teslim etti.

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