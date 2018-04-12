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Otomobilde kaçak içki ve hap ele geçirildi

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde kaçak içki ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı

12 Nisan 2018 14:58

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde kaçak içki ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Merzifon ilçesi Meray kavşağında K.Ö.’nün kullandığı 34 BH 9988 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 29 şişe kaçak içki, 430 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Polis, kaçak içkiler ve haplara el koyarken, sürücü K.Ö. de gözaltına alındı.

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