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Otomobilde gümrük kaçağı 300 cep telefonu ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yol kontrolü yapan polis ekipleri, kontrol ettikleri otomobilde gümrük kaçağı 300 cep telefonu ele geçirdi

16 Ekim 2017 20:58

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yol kontrolü yapan polis ekipleri, kontrol ettikleri otomobilde gümrük kaçağı 300 cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli\'de yol denetim yapan polis, şüphe üzerine bir otomobili kontrol etti. Sürücünün üstünden kimlik çıkmazken, araç detaylı arandı. Yapılan kontrolde, gümrük kaçağı 300 cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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