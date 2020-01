Otomobilde cinsel ilişki sırasında öldü!

Edirne'de 65 yaşında evli ve 2 çocuk babası K.M., 46 yaşındaki kadın arkadaşı T.O. ile otomobilde cinsel ilişkiye girdiği sırada geçirdiği kalp krizi geçirerek öldü.

Edirne’de yaşayan K.M. geçen pazar günü otomobiline kadın arkadaşı T.O.’yu alıp kent merkezine 17 kilometre uzaklığındaki Yolüstü Köyü Boztepe mevkine gitti.



DHA'nın haberine göre; otomobilde ilişkiye giren K.M., kalp krizi geçirerek öldü. Paniğe kapılan T.O. yaya olarak kent merkezine döndü ancak, kimseye haber vermedi.



K.M.’nin ailesi eve gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de arama yapmasına rağmen bir ize rastlayamadı.

Kent merkezine yakın köylerde arama yapan jandarma ekipleri, önceki gün Yolüstü Köyü yakınlarındaki Boztepe mevkinde M.K.yi otomobilinde ölü olarak buldu.



Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılan K.M.’nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edildi.



Yapılan inceleme sonucu K.M.’nin en son görüştüğü kişi olduğu belirlenen T.O. gözaltına alındı. Otomobilde cinsel ilişkiye girdiklerini, bu sırada K.M.’nin kalp geçirip öldüğünü söyleyen T.O., korktuğu için kaçtığını anlattı. Jandarmadaki ifadesinin ardından T.O. serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.