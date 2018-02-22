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Otomobilde çalıntı televizyon ve uyuşturucuyla yakalandılar

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilde, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD televizyon ve 1 gram metamfetaminle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

22 Şubat 2018 19:39

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilde, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD televizyon ve 1 gram metamfetaminle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, Söke Asri Mezarlığı önündeki yol kontrol noktasında, hareketlerinden şüphelendikleri otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD televizyon ele geçirildi. Otomobil sürücüsü F.A. ile araçtaki C.A.I., B.H. ve E.A. gözaltına alındı. Sürücü F.A.\'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edilen F.A.\'ya 5 bin 275 liralık para cezası kesildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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