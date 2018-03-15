Otomobilde ayakkabı içinde uyuşturucu ele geçirildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis, bir otomobilde yaptığı aramada ayakkabı içerisine gizlenmiş 45 gram bonzai ele geçirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar da İstanbul\'dan Sivas\'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Ankara-Sivas karayolu üzerinde durdurulan araçta Ş.Ö.E.\'nin (29) naylon poşet içerisinde bulunan yedek ayakkabısı içine saklanmış 45 gram bonzai ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan Ş.Ö.E., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

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