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Otomobilde 710 gram esrar ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, polisin TEM yolunda durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 710 gram esrar ele geçirildi

27 Eylül 2018 15:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, polisin TEM yolunda durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 710 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.E., adliyeye sevk edildi. 
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenen, 2 paket halinde 710 gram esrar ele geçirildi. Sürücü A.E., gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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