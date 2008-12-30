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Ekonomi

Otomobilde 7 bin YTL’lik kriz indirimi

Otomotiv sektörü yüzde 50'ye yakın daralma yaşadı, araç fiyatlarında 7 bin YTL’ye varan indirim yaptı.

30 Aralık 2008 02:00

Yüzde 50 daralma yaşayan otomotiv sektöründe araç fiyatlarının düştüğü, geçen yıla göre 7 bin YTL’ye varan indirimler yapıldığı bildirildi.

Yaşanan finansal kriz nedeniyle yüzde 50 daralmanın yaşandığı belirtilen otomotiv sektöründe, yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen firmalar, fiyatları geçen yıla göre 6-7 bin YTL'ye varan oranlarda düşürdü.

Hedeflerini tutturmak için birbirinden cazip kampanyalar düzenleyen firmalar, fiyat indiriminin yanı sıra taksit erteleme, sıfır faizli kredi imkânı da sunuyor.

Bazı marka ve modellerde fiyatlar geçen yıla göre önemli oranda düşürülürken, özellikle yerli üretim araç satışı yapan firmalarda ise uzun vadeli sıfır faizli krediler dikkati çekiyor.

Renault'un, 2008 model bazı araçlarında geçen yıla göre 500 ile 2 bin YTL arasında indirim görülürken, tüketiciye 10 bin YTL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.

Fiat Tofaş'ta ise geçen yıl fiyatlarına göre 2 bin YTL'ye varan indirimler gerçekleşirken, indirimin yanı sıra satılan araçlara kasko hediyesi veriliyor. Fiat ayrıca müşterilerine 12 bin YTL için 12 ay vadeli 0,99 faiz oranları ile kredi kullandırıyor.

Opel ise Corsa Enjoy segmentinde 6 bin YTL'ye varan indirime giderken, bunun yanında müşterilerine 3 ay taksit erteleme imkânı veriyor.

Lüks segmentte faaliyet gösteren Audi ise Q7'de 22 bin Euro'ya ulaşan indirimle müşterilerine ulaşıyor.

Bazı araçların geçen yıl ile bu yıla göre model ve fiyat farkları şöyle:

Marka Model                                       2007 fiyatı     2008 fiyatı 
                                                                (Aralık)           (Aralık)

Renault Megane Extreme 1.6 dizel  33,500 YTL    33,000 YTL
Renault Kangoo Multix 1.5                 24,000 YTL    23,750 YTL
Renault Master Delux Van                 43,000 YTL     41,000 YTL
Renault Clio Hatchback 1.5 dizel     28,500 YTL     28,000 YTL
Opel Astra Enjoy 1.3 dizel                  37,000 YTL     33,500 YTL
Opel Corsa Enjoy 1.3 dizel                32,500 YTL     26,500 YTL
Opel Combo City 1.3 dizel                 28,500 YTL     25,500 YTL
Fiat Linea 1.4 benzinli                         27,000 YTL     26,000 YTL
Fiat Albea 1.4 benzinli                         22,000 YTL     21,000 YTL
Fiat Grande Punto 1.3 multijet           29,000 YTL     27,000 YTL
Audi Q7                                                130,000 Avro    108,000 Avro

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