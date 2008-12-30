Otomobilde 7 bin YTL’lik kriz indirimi

Yüzde 50 daralma yaşayan otomotiv sektöründe araç fiyatlarının düştüğü, geçen yıla göre 7 bin YTL’ye varan indirimler yapıldığı bildirildi.



Yaşanan finansal kriz nedeniyle yüzde 50 daralmanın yaşandığı belirtilen otomotiv sektöründe, yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen firmalar, fiyatları geçen yıla göre 6-7 bin YTL'ye varan oranlarda düşürdü.



Hedeflerini tutturmak için birbirinden cazip kampanyalar düzenleyen firmalar, fiyat indiriminin yanı sıra taksit erteleme, sıfır faizli kredi imkânı da sunuyor.



Bazı marka ve modellerde fiyatlar geçen yıla göre önemli oranda düşürülürken, özellikle yerli üretim araç satışı yapan firmalarda ise uzun vadeli sıfır faizli krediler dikkati çekiyor.



Renault'un, 2008 model bazı araçlarında geçen yıla göre 500 ile 2 bin YTL arasında indirim görülürken, tüketiciye 10 bin YTL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.



Fiat Tofaş'ta ise geçen yıl fiyatlarına göre 2 bin YTL'ye varan indirimler gerçekleşirken, indirimin yanı sıra satılan araçlara kasko hediyesi veriliyor. Fiat ayrıca müşterilerine 12 bin YTL için 12 ay vadeli 0,99 faiz oranları ile kredi kullandırıyor.



Opel ise Corsa Enjoy segmentinde 6 bin YTL'ye varan indirime giderken, bunun yanında müşterilerine 3 ay taksit erteleme imkânı veriyor.



Lüks segmentte faaliyet gösteren Audi ise Q7'de 22 bin Euro'ya ulaşan indirimle müşterilerine ulaşıyor.



Bazı araçların geçen yıl ile bu yıla göre model ve fiyat farkları şöyle:



Marka Model 2007 fiyatı 2008 fiyatı

(Aralık) (Aralık)



Renault Megane Extreme 1.6 dizel 33,500 YTL 33,000 YTL

Renault Kangoo Multix 1.5 24,000 YTL 23,750 YTL

Renault Master Delux Van 43,000 YTL 41,000 YTL

Renault Clio Hatchback 1.5 dizel 28,500 YTL 28,000 YTL

Opel Astra Enjoy 1.3 dizel 37,000 YTL 33,500 YTL

Opel Corsa Enjoy 1.3 dizel 32,500 YTL 26,500 YTL

Opel Combo City 1.3 dizel 28,500 YTL 25,500 YTL

Fiat Linea 1.4 benzinli 27,000 YTL 26,000 YTL

Fiat Albea 1.4 benzinli 22,000 YTL 21,000 YTL

Fiat Grande Punto 1.3 multijet 29,000 YTL 27,000 YTL

Audi Q7 130,000 Avro 108,000 Avro



