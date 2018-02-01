Otomobilde 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Kocasinan ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ankara karayolunun 19 kilometresinde, E.A. yönetimindeki 02 BJ 975 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında, çuvallar içinde 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Adıyaman\'dan İstanbul\'a götürüldüğü belirlenen, piyasa değerinin 30 bin TL\'ye yakın olduğu ifade edilen tütünlü ilgili E.A. gözaltına alındı.

E.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI