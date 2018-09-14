Otomobilde 5 tabancayla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta polis noktasında durdurulan otomobilde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas\'tan Tokat\'a gelen bir otomobili Uzunburun mevkiinde polis kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada, aracın üst tavan kısmına gizlenmiş içi yağlı şeffaf poşetler içerisinde çeşitli markalarda 5 tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaların piyasa değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü K.B. ve yanındaki A.B. gözaltına alındı. Kaçak silah ticareti yaptıkları değerlendirelen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI