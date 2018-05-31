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Otomobilde 38 sikke ile delikli taş ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 20:20

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde çeşitli dönemlere ait delikli taş ile 38 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda oluşturulan kontrol noktasında S.G. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde poşetler içerisinde 1 delikli taş ile 38 sikke bulundu. Çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen delikli taş ile sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü S.G. gözaltına alındı.

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