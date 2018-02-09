Otomobilde 3,5 kilo esrarla yakalanan 4 kişiye gözaltı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 3,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

Buldan\'a uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde harekete geçti. Buldan- Alaşehir yolunun Güney ilçesi yol ayrımında önlem alan ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, toplam 3,5 kilo esrar ele geçirildi. Otomobildeki A.T., Y.Y., S.E. ve Y.B. isimli 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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