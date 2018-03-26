T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilde 33 sikke ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A

26 Mart 2018 20:43

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, durumundan şüphelenilen otomobil sürücüsü A.H., polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 33 sikke ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu- Samsun yolu Tekkeköy ilçesinde, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çeşitli boyutlarda 33 sikke, 43 taş, 6 parça yanmış toprak ve 11 kemik parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilde ele geçirilen parçalara ise el koyuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNAraçtaSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOrdu SamsunTekkeköyBursaGözaltınaOtomobildeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24