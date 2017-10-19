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Otomobilde 20 kilo eroin ile yakalanan çift gözaltında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, TEM’de durdurulan otomobilde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi, sürücü ile yanındaki eşi gözaltına alındı

19 Ekim 2017 18:43

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, TEM’de durdurulan otomobilde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi, sürücü ile yanındaki eşi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, doğu illerinden İstanbul\'a giden otomobil, TEM\'in Bolu kesiminde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 40 paket halinde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi. Sürücü 29 yaşındaki A.T. ve yanında bulunan eşi 25 yaşındaki S.T. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

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