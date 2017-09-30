Otomobilde 2 kilo 145 gram eroin bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan İlçesi\'nde, polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurararak arama yaptı. Aramada 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.O., çıkarıldığı mahkemece \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek, uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan tutuklandı.

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