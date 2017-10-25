Otomobilde 2 bin 315 sikke ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, poşetler içersinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla tarihi eser sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda uygulama noktası oluşturup, M.A. yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde poşetler içerisinde 2 bin 315 sikke ele geçirildi. Çeşitli dönemlere ait olduğu belirtilen sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

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